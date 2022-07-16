Шойгу приказал наращивать действия войск на всех направлениях в ходе спецоперации

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», участвующие в спецоперации на Украине. Об этом 16 июля рассказали в пресс-службе ведомства.
Министр заслушал отчеты командиров о ходе боевых действий, в том числе с докладами выступили командующий группировкой «Юг» генерал армии Сергей Суровикин и командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Александр Лапин.
«В завершении заслушивания глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях», — говорится в сообщении Минобороны. Там уточнили, что это делается «в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов».
Кроме того, Шойгу во исполнение указа президента России вручил звезды Героев России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.
В начале июля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии под контроль территории Луганской Народной Республики и города Лисичанска. После этого глава государства попросил дать отдохнуть подразделениям, задействованным на луганском направлении.