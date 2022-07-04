«Подразделения должны отдохнуть». Шойгу доложил Путину о ходе спецоперации на Украине

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о ходе спецоперации на Украине. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе Кремля.
Министр вновь заявил о взятии под контроль территории Луганской Народной Республики и города Лисичанска.
«Успешно проведена наступательная операция по освобождению территории ЛНР. <…> Взято под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Операция завершена вчера — освобождение одного из крупнейших городов ЛНР Лисичанска. Всего в ходе активных наступательных действий взято под контроль 670 кв. км территории», — сказал Шойгу.
Владимир Путин высоко оценил действия войск на луганском направлении и попросил дать этим подразделениям время на отдых.
«Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности. А другие воинские соединения, включая и группировки «Восток» и «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, по единому замыслу. И надеюсь, что все на их направлениях будет происходить так же, как на луганском направлении происходило до настоящего времени», — заявил Путин.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что Шойгу ежедневно докладывает президенту о ходе спецоперации на Украине.