Минобороны: Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 3 июля доложил верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики, сообщает Минобороны.
«Как доложил генерал армии Сергей Шойгу, в результате успешных боевых действий Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня Минобороны информировало о ведении боёв внутри Лисичанска.
Также в сообщении отмечалось: «В восточной части города Харьков ударом высокоточного оружия Воздушно-космических сил ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны».
24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине.