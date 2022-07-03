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    Боевые действия на Украине

    Минобороны: Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

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    Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 3 июля доложил верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики, сообщает Минобороны.

    «Как доложил генерал армии Сергей Шойгу, в результате успешных боевых действий Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра», — говорится в сообщении.

    Ранее сегодня Минобороны информировало о ведении боёв внутри Лисичанска.

    Также в сообщении отмечалось: «В восточной части города Харьков ударом высокоточного оружия Воздушно-космических сил ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны».

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине.

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