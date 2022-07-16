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    Задержан подозреваемый в убийстве семьи под Ростовом

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    В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве четырех человек, в том числе ребенка. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

    36-летнего жителя Новошахтинска в ближайшее время ждет допрос.

    Об убийстве семьи стало известно накануне. В квартире одного из домов Новошахтинска нашли тела троих взрослых (двух женщин 24 и 26 лет и 37-летнего мужчины) и трехлетнего мальчика с огнестрельными ранениями. Выжила лишь четырехлетняя девочка — ее спасают медики. Возбуждено уголовное дело.

    Как пишет издание 161.RU со ссылкой на источник, подозреваемый в расправе находился под действием запрещенных веществ. Он дружил с хозяином квартиры, где произошла трагедия. Уточняется также, что семью расстреляли из охотничьего ружья 12-го калибра.

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