Задержан подозреваемый в убийстве семьи под Ростовом

В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве четырех человек, в том числе ребенка. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.



36-летнего жителя Новошахтинска в ближайшее время ждет допрос.



Об убийстве семьи стало известно накануне. В квартире одного из домов Новошахтинска нашли тела троих взрослых (двух женщин 24 и 26 лет и 37-летнего мужчины) и трехлетнего мальчика с огнестрельными ранениями. Выжила лишь четырехлетняя девочка — ее спасают медики. Возбуждено уголовное дело.