Задержан подозреваемый в убийстве семьи под Ростовом

В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве четырех человек, в том числе ребенка. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
36-летнего жителя Новошахтинска в ближайшее время ждет допрос.
Об убийстве семьи стало известно накануне. В квартире одного из домов Новошахтинска нашли тела троих взрослых (двух женщин 24 и 26 лет и 37-летнего мужчины) и трехлетнего мальчика с огнестрельными ранениями. Выжила лишь четырехлетняя девочка — ее спасают медики. Возбуждено уголовное дело.
Как пишет издание 161.RU со ссылкой на источник, подозреваемый в расправе находился под действием запрещенных веществ. Он дружил с хозяином квартиры, где произошла трагедия. Уточняется также, что семью расстреляли из охотничьего ружья 12-го калибра.