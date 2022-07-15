Из троих взрослых и детей выжил только один. В квартире под Ростовом нашли четыре тела

Трагедия произошла в Ростовской области: в квартире в городе Новошахтинске обнаружили тела четырех человек. Об этом сообщает СУ СК по региону.
Убитыми найдены трое взрослых и ребенок. Еще одного малыша доставили в больницу с огнестрельной раной.
По факту произошедшей трагедии возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство). На месте работают следователи.
Как сообщает 161.ru, вместе со взрослыми погиб 3-летний мальчик. Выжила 4-летняя девочка — именно её сейчас спасают врачи.
Автор: пресс-служба СК России
По данным издания, семья не жила в месте убийства. «Они пришли туда с детьми забирать вещи, то ли свои, то ли чужие. С ними был еще один человек, который ушел. Предварительно, кто-то из родственников», — сообщает 161.ru со ссылкой на источник. Именно он, вернувшись позже, и обнаружил тела.
Отмечается, что предположительно преступник стрелял из охотничьего ружья.