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    Из троих взрослых и детей выжил только один. В квартире под Ростовом нашли четыре тела

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    Трагедия произошла в Ростовской области: в квартире в городе Новошахтинске обнаружили тела четырех человек. Об этом сообщает СУ СК по региону.

    Фото: 161.ru
    Фото: 161.ru
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    Убитыми найдены трое взрослых и ребенок. Еще одного малыша доставили в больницу с огнестрельной раной.

    По факту произошедшей трагедии возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство). На месте работают следователи.

    Как сообщает 161.ru, вместе со взрослыми погиб 3-летний мальчик. Выжила 4-летняя девочка — именно её сейчас спасают врачи.

    Автор: пресс-служба СК России

    По данным издания, семья не жила в месте убийства. «Они пришли туда с детьми забирать вещи, то ли свои, то ли чужие. С ними был еще один человек, который ушел. Предварительно, кто-то из родственников», — сообщает 161.ru со ссылкой на источник. Именно он, вернувшись позже, и обнаружил тела.

    Отмечается, что предположительно преступник стрелял из охотничьего ружья.

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