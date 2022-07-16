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    Убийца четверых под Ростовом мог быть знакомым семьи, поспорившим с ее главой из-за ревности

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    Предполагаемый убийца четырех человек в Новошахтинске мог быть знакомым семьи – двери в доме были открыты изнутри. По некоторым данным, причиной преступления могла стать ревность.

    Как сообщает 161.RU, найдены мертвыми 26-летняя женщина и 37-летний мужчина (супруги), 24-летняя женщина и 3-летний мальчик – сын последней. По подозрению в их убийстве разыскивают 36-летнего местного жителя.

    По словам местной жительницы, убитый и подозреваемый были знакомы давно. Глава семейства отмечает она, работать не любил. «Так, шабашил. Неблагополучный, так называют у нас», – рассказала женщина изданию. Он якобы был безобиден, «но любил девушек».

    Данные о месте жительства семьи разнятся: один источник сообщает, что она проживала в аварийном доме. Другой – что здание шло под снос, и оттуда только забирали какие-то вещи.

    Как сообщают телеграм-каналы, между главой семьи и подозреваемым мог разгореться конфликт, поскольку убитый якобы подозревал жену в измене. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают ВАЗ-2019 с вооруженным человеком за рулем. При себе у него то ли ружье, то ли обрез.

    По данным региональной прокуратуры, выжившая 4-летняя девочка в тяжелом состоянии. Предположительно, у нее огнестрельная рана шеи.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что тела четырех человек обнаружили 15 июля в квартире в городе Новошахтинск Ростовской области. Возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство).

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