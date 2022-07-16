ЗСД частично перекроют с ночи до середины дня из-за триатлона

В ночь с 16 на 17 июля частично перекроют движение по Западному скоростному диаметру Петербурга. В воскресенье на магистрали пройдет велосипедный этап триатлона «Медный всадник».
Девяностокилометровый маршрут гонки проходит по всем участкам ЗСД: Северному, Центральному, Южному. С 3:30 17 июля магистраль перекроют в направлении с севера на юг от въезда со «Скандинавии» до съезда на Благодатную улицу. Часть перекрытий продлится до 11:30, часть — до 14:00.
Кроме самого участка ЗСД перекрыты будут съезды и въезды на него, а также съезд с магистрали на набережную Макарова при движении с юга на север. Подробный перечень закрываемых съездов читайте здесь.