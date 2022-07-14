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    Велосипедисты перекроют ЗСД на полдня: на магистрали пройдет триатлон «Медный всадник»

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    11 комментариев

    На Западном скоростном диаметре Петербурга 17 июля пройдет велосипедный этап триатлона «Медный всадник». На время гонки участок магистрали и несколько съездов закроют для автомобильного транспорта.

    Фото: «Магистраль северной столицы»
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    С 3:30 до окончания мероприятия — расчетно до 11:30 и 14:00 — будет закрыто автомобильное движение по ЗСД в направлении с севера на юг от съезда с трассы «Скандинавия» до съезда на Благодатную улицу, а также съезд на набережную Макарова при движении с юга на север. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба «Магистрали северной столицы».

    C 3:30 до окончания мероприятия (расчетное время — 14:00) закроют съезды:

    • с трассы «Скандинавия» на ЗСД в южном направлении,
    • с Зеленогорского шоссе на ЗСД в южном направлении,
    • с Зеленогорского шоссе на ЗСД в южном направлении при движении от Белоострова,
    • с Нового шоссе на ЗСД в южном направлении,
    • с ЗСД на Левашовское шоссе в южном направлении,
    • с ЗСД на северный участок КАД в направлении Выборгского шоссе,
    • с Левашовского шоссе на ЗСД в южном направлении,
    • с северного участка КАД на ЗСД в южном направлении,
    • с ЗСД на Шуваловский проспект в южном направлении,
    • с Шуваловского проспекта на ЗСД в южном направлении,
    • с ЗСД на Богатырский проспект в южном направлении,
    • с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении,
    • с ЗСД на Приморский проспект в южном направлении.

    C 4:00 до окончания мероприятия около 14:00 перекроют съезды с ЗСД на набережную Макарова в обоих направлениях.

    C 4:00 и до 11:30 будут закрыты съезды:

    • с набережной Макарова на ЗСД в южном направлении,
    • с ЗСД на набережную Екатерингофки в южном направлении,
    • с набережной Екатерингофки на ЗСД в южном направлении,
    • с ЗСД на Благодатную улицу в южном направлении.

    Триатлон «Медный всадник» пройдет в Петербурге с 15 по 17 июля при поддержке городского правительства и федераций триатлона России и Санкт-Петербурга. Маршрут велосипедного этапа пройдет по Северному, Центральному и Южному участкам ЗСД, а его протяженность составит 90 километров. На время проведения гонки водителей просят объезжать ЗСД по улично-дорожной сети Петербурга.

    Фото: «Магистраль северной столицы»

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    Комментарии 11

    26611033014 Июл 2022 в 12:03
    Лучше бы сделали чисто велосипедную гонку - спб - белоостров - кронштадт - ломоносов - спб
    +0-0
    AndreyJA14 Июл 2022 в 11:48
    т.е. на знак 5.1 пофиг? а хотя да... велосипедистам на все ПДД пофиг... и никто им за это ничего не сделает...
    16.1. На автомагистралях запрещается:
    движение пешеходов, домашних животных, велосипедов, мопедов, тракторов и самоходных машин, иных транспортных средств, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч;
    +0-0
    Romlllll14 Июл 2022 в 11:38
    пусть в лесу где нибудь в области заезды устраивают, налоги они не платят за дороги, только на дорогах от них одни беды
    +0-0
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