Велосипедисты перекроют ЗСД на полдня: на магистрали пройдет триатлон «Медный всадник»

На Западном скоростном диаметре Петербурга 17 июля пройдет велосипедный этап триатлона «Медный всадник». На время гонки участок магистрали и несколько съездов закроют для автомобильного транспорта.

Фото: «Магистраль северной столицы» Поделиться Поделиться





С 3:30 до окончания мероприятия — расчетно до 11:30 и 14:00 — будет закрыто автомобильное движение по ЗСД в направлении с севера на юг от съезда с трассы «Скандинавия» до съезда на Благодатную улицу, а также съезд на набережную Макарова при движении с юга на север. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба «Магистрали северной столицы».

C 3:30 до окончания мероприятия (расчетное время — 14:00) закроют съезды: с трассы «Скандинавия» на ЗСД в южном направлении,

с Зеленогорского шоссе на ЗСД в южном направлении,

с Зеленогорского шоссе на ЗСД в южном направлении при движении от Белоострова,

с Нового шоссе на ЗСД в южном направлении,

с ЗСД на Левашовское шоссе в южном направлении,

с ЗСД на северный участок КАД в направлении Выборгского шоссе,

с Левашовского шоссе на ЗСД в южном направлении,

с северного участка КАД на ЗСД в южном направлении,

с ЗСД на Шуваловский проспект в южном направлении,

с Шуваловского проспекта на ЗСД в южном направлении,

с ЗСД на Богатырский проспект в южном направлении,

с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении,

с ЗСД на Приморский проспект в южном направлении.

C 4:00 до окончания мероприятия около 14:00 перекроют съезды с ЗСД на набережную Макарова в обоих направлениях. C 4:00 и до 11:30 будут закрыты съезды: с набережной Макарова на ЗСД в южном направлении,

с ЗСД на набережную Екатерингофки в южном направлении,

с набережной Екатерингофки на ЗСД в южном направлении,

с ЗСД на Благодатную улицу в южном направлении.

Триатлон «Медный всадник» пройдет в Петербурге с 15 по 17 июля при поддержке городского правительства и федераций триатлона России и Санкт-Петербурга. Маршрут велосипедного этапа пройдет по Северному, Центральному и Южному участкам ЗСД, а его протяженность составит 90 километров. На время проведения гонки водителей просят объезжать ЗСД по улично-дорожной сети Петербурга.