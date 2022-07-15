Поправили корону. «Зенит» не справился с фарм-клубом «Спартака» из Подмосковья

Казалось, что «Зенит» зашел в новый сезон с ноги, разгромив в Суперкубке «Спартак», и еще раз подтвердил желание нарисовать вторую звезду на эмблеме. Но с фарм-клубом столичной команды оказалось все сложнее.



Фото: Иван Водопьянов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Ожидалось, что никаких интриг перед матчем с «Химками» быть не могло. В основном все они крутились вокруг любителя золотых айфонов Вендела. По информации бразильских СМИ, футболист был готов воспользоваться разрешением УЕФА и приостановить контракт с сине-бело-голубыми. Но Вендел, кажется, решил еще поиграть в футболке «Зенита». По крайней мере, Семак не побоялся поставить его в стартовый состав на матч с «Химками». Кроме того, с первых минут на поле вышел новичок Родригао и вратарь Даниил Одоевский, у которого, по версии комментатора Геннадия Орлова, «тоненькие ручки». В остальном без сюрпризов: Дуглас Сантос (капитан), Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком, Иван Сергеев.



«Химки» в прошлом сезоне заняли 13-е место. Избежать зоны прямого вылета помогла смена тренера. После того, как пост наставника занял Сергей Юран, подмосковная команда набрала 18 очков в 12 весенних матчах. В стыковых играх «Химки» сумели победить хабаровский СКА по сумме двух встреч (3:1). В межсезонье ушли знаковые (каждый по-своему) для российского футбола Юрий Жирков и Павел Мамаев. Пришли сразу пять бывших футболистов «Спартака»: Аяз Гулиев, Резиуан Мирзов, Александр Зуев, Александр Ломовицкий, Антон Митрюшкин. И это вдобавок к другим бывшим игрокам красно-белых, которые уже были в составе «Химок». Практически филиал столичного клуба в Подмосковье.



За несколько часов до начала матча пришли печальные новости: по трагической случайности в один день умерли бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Георгий Ярцев и бывший футболист красно-белых Александр Козлов. Ярцев еще неделю назад выводил на поле «Петровского» в Петербурге команду легенд «Спартака», а Козлов на днях гонял мяч в любительской лиге в Москве. Болельщики «Зенита» на выездном секторе вывесили баннер в память о них.

Петербуржцы стартовали резво, хоть и не очень результативно. Сначала момент на фланге организовали Вендел и Клаудиньо. Малком получил мяч у штрафной, пробил в касание, но слишком сильно. Счет открыли на 17-й минуте. Атаку начал Кузяев. Сутормин получил на фланге пас от Далера, навесил в штрафную. Клаудиньо принял перед вратарской, скинул на Вендела, и тот мощным ударом забил под перекладину.



Под конец тайма несколько опасных атак организовали «Химки». Руденко с Ломовицким едва не отправили мяч в сетку: спас Одоевский. Спустя минуту эти же игроки подмосковного клуба вновь создали опасный момент, но вратарь «Зенита» опять встал у них на пути.

Первый тайм завершился по счету и по владению мячом (73 процента) в пользу «Зенита», но по количеству ударов по воротам соперники оказались наравне — 2–2. Во втором тайме игра продолжилась в том же духе. Особенно у «Химок» старался Руденко. Воспитанник «Спартака» дважды бил по воротам. В первом случае обыграл Родригао и пробил слишком высоко, во втором — попал в штангу. На 58-й минуте уже Вендел проверил штангу «Химок» на прочность дальним ударом.



На 70-й минуте фанаты «Зенита» организовано покинули гостевую трибуну в знак протеста против Fan ID. Благодаря этому они не увидели неожиданную развязку. Сработали замены, которые сделал главный тренер «Химок» Сергей Юран. Мирзов добежал до штрафной, пяткой откатил Идову, который отдал Долгову, а тот вновь вернул Мирзову. Резиуан к тому момент находился уже на убойной позиции без помех для прицельного удара. Мяч метров с 20 залетел под дальнюю штангу.

Но для «Зенита» все едва не закончилось еще хуже. Уже в добавленное время сам Идову бил с хорошей позиции и совсем чуть-чуть не попал в дальнюю девятку. Итог — 1:1, что должно отрезвляюще подействовать на людей в сине-бело-голубых футболках, на которых еще до начала сезона повесили корону.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

