Трафик на границе с Финляндией вернулся к доковидному уровню после снятия Россией ограничений

Во второй половине дня 15 июля интенсивность движения на пунктах пропуска на юго-востоке Финляндии вернулась к докоронавирусному уровню. Об этом рассказал глава пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф в эфире национального телевидения Суоми.
По его словам, границу пересекли более 5000 человек. В пункте Иматра зафиксировали около 500 пересечений границы, в Нуйямаа – около 1800, а в Ваалимаа – около 3000.
При этом около 60% путешественников сегодня направлялись из России в Финляндию.
Громофф отметил, что россияне чаще всего едут в Финляндию с целями туризма, шопинга или проверки своей недвижимости. Финны же посещают соседнюю страну для заправки дешевым бензином.
С 15 июля Россия отменила ковидные ограничения, которые не позволяли путешественникам выезжать через сухопутные границы без «веских оснований». О том, как прошел первый день «открытых границ» читайте в материале «Фонтанки».