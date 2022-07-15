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    Трафик на границе с Финляндией вернулся к доковидному уровню после снятия Россией ограничений

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    Во второй половине дня 15 июля интенсивность движения на пунктах пропуска на юго-востоке Финляндии вернулась к докоронавирусному уровню. Об этом рассказал глава пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф в эфире национального телевидения Суоми.

    По его словам, границу пересекли более 5000 человек. В пункте Иматра зафиксировали около 500 пересечений границы, в Нуйямаа – около 1800, а в Ваалимаа – около 3000.

    При этом около 60% путешественников сегодня направлялись из России в Финляндию.

    Громофф отметил, что россияне чаще всего едут в Финляндию с целями туризма, шопинга или проверки своей недвижимости. Финны же посещают соседнюю страну для заправки дешевым бензином.

    С 15 июля Россия отменила ковидные ограничения, которые не позволяли путешественникам выезжать через сухопутные границы без «веских оснований». О том, как прошел первый день «открытых границ» читайте в материале «Фонтанки».

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