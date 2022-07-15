Трафик на границе с Финляндией вернулся к доковидному уровню после снятия Россией ограничений

Во второй половине дня 15 июля интенсивность движения на пунктах пропуска на юго-востоке Финляндии вернулась к докоронавирусному уровню. Об этом рассказал глава пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф в эфире национального телевидения Суоми.



По его словам, границу пересекли более 5000 человек. В пункте Иматра зафиксировали около 500 пересечений границы, в Нуйямаа – около 1800, а в Ваалимаа – около 3000.

