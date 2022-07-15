Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Insider*

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту издания The Insider* (организация признана нежелательной в РФ, а также СМИ-иноагентом). Сведения об этом 15 июля появились в базе ведомства.
Основанием для блокировки указана статья ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует порядок ограничения доступа к ресурсам, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях или материалы нежелательных организаций.
В пятницу стало известно, что Генпрокуратура признала The Insider нежелательной в России организацией.
The Insider – интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике. Редакция располагается в Риге.
* — организация признана Генпрокуратурой РФ нежелательной, а также внесена в реестр СМИ-иноагентов.