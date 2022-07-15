    Пробки

    4/10

    usd58.26eur58.34
    Рогозин – не космосДело ШевчукаДворец от ВерыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Insider*

    291
    1 комментарий

    Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту издания The Insider* (организация признана нежелательной в РФ, а также СМИ-иноагентом). Сведения об этом 15 июля появились в базе ведомства.

    Основанием для блокировки указана статья ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует порядок ограничения доступа к ресурсам, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях или материалы нежелательных организаций.

    В пятницу стало известно, что Генпрокуратура признала The Insider нежелательной в России организацией.

    The Insider – интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике. Редакция располагается в Риге.

    * — организация признана Генпрокуратурой РФ нежелательной, а также внесена в реестр СМИ-иноагентов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close
    close