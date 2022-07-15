The Insider* и Bellingcat* признаны Генпрокуратурой нежелательными в России

Четыре иностранные неправительственные организации признаны нежелательными на территории России. Такое решение приняла Генеральная прокуратура страны.
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd.* (Великобритания), Stichting Bellingcat* (Нидерланды), The Insider* (Латвия), Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы* (CEELI Institute) (Чехия). Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры 15 июля.
Данные направлены в Минюст. Он пополнит перечень нежелательных организаций.
* — организации признаны Генпрокуратурой РФ нежелательными, признаны иноагентами.