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    The Insider* и Bellingcat* признаны Генпрокуратурой нежелательными в России

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    Четыре иностранные неправительственные организации признаны нежелательными на территории России. Такое решение приняла Генеральная прокуратура страны.

    «По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd.* (Великобритания), Stichting Bellingcat* (Нидерланды), The Insider* (Латвия), Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы* (CEELI Institute) (Чехия). Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры 15 июля.

    Данные направлены в Минюст. Он пополнит перечень нежелательных организаций.

    * — организации признаны Генпрокуратурой РФ нежелательными, признаны иноагентами.

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