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    Совещание Путина с Совбезом прошло в закрытом режиме

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    5 комментариев

    Совещание президента РФ Владимира Путина с членами Совета безопасности прошло в пятницу, 15 июля, в закрытом режиме. На встрече обсуждалась «текущая ситуация в регионах Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

    Известно, что докладчиками на заседании Совбеза выступили директор ФСБ Александр Бортников и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Также на заседании присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

    Отметим, что о времени начала заседания Совбеза официально не сообщалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял лишь, что это «будет зависеть от других мероприятий».

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    Комментарии 5

    OttoVonNasmorck15 Июл 2022 в 19:14
    Говорят, Нарышкину два раза приносили нашатырь и один раз корвалол. А так да.
    +0-0
    chip115 Июл 2022 в 19:00
    Наверняка будет принято жесткое решение по СВО, поставки западного дальнобойного оружия и все более частые прилеты мин и ракет на территорию РФ не могут остаться без ответа. Быстрее всего обсуждаются цели по военным и административным объектам на всей территории Украины...
    +0-0
    над рекой Невой стоит дурман15 Июл 2022 в 18:49
    А что обсуждать то ? Все хорошо в стране али нет ? Вроде с телика кричат что мол всему Миру каюк а мы с колен встали.
    Только вот выходя из дома картина несколько иная в итоге получаеться.Но что поделать ? Если прыгнул с обрыва , тока пока до конца не долетишь нечего не измниться . А так в принцепе хорошо , летишь и волосы развиваються опять же ветер в лицо и ощущение свободы. И нечего что блин кровяной в итоге со всеми нами будет)
    +1-0
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