Совещание Путина с Совбезом прошло в закрытом режиме

Совещание президента РФ Владимира Путина с членами Совета безопасности прошло в пятницу, 15 июля, в закрытом режиме. На встрече обсуждалась «текущая ситуация в регионах Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.



Известно, что докладчиками на заседании Совбеза выступили директор ФСБ Александр Бортников и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Также на заседании присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

