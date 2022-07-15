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    Умер бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев

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    Бывший главный тренер сборной России и московского «Спартака» Георгий Ярцев скончался в Москве в возрасте 74 лет. Эту информацию подтвердили в пресс-службе красно-белых.

    Как пишет 15 июля телеграм-канала «Baza», причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

    В составе «Спартака» Ярцев стал чемпионом СССР в 1979 году. В качестве тренера красно-белых выиграл золотые медали чемпионата России в 1996 году.

    Также Ярцев тренировал в «Красной Пресне», «Спартаке», «Роторе», «Торпедо» и сборной России. Специалиста дважды признавали тренером года по версии РФС в 1996 и 2003 годах.

    8 июля Ярцев вместе с Олегом Романцевым выводил команду легенд «Спартака» на ветеранский матч с легендами «Зенита», перед игрой за Суперкубок России.

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