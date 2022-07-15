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    В Валдае нашли убитой петербурженку. Тело искали неделю, справился служебный пес

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    Тело 36-летней жительницы Петербурга обнаружили в лесном массиве недалеко от районного центра Валдая Новгородской области. Задержан подозреваемый в убийстве. Об этом 15 июля сообщает региональное управление СК.

    Петербурженка 9 июля приобрела билет на поезд из города Валдай и вскоре пропала. Ее вещи через несколько дней обнаружили в сквере недалеко от железнодорожного вокзала. Сотрудники полиции и СК определили район поиска. Служебная собака в лесном массиве нашла тело женщины.

    «В ходе осмотра места происшествия следователями СК установлены признаки насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 39-летний житель города Валдай», — говорится в сообщении СК по Новгородской области.

    Мужчину заключили под стражу.

    Недавно «Фонтанка» писала, что петербурженка пропала в городе Валдай. Сотрудники правоохранительных органов и поисково-спасательный отряды занимались ее поисками.

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