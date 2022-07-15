В Валдае нашли убитой петербурженку. Тело искали неделю, справился служебный пес

Тело 36-летней жительницы Петербурга обнаружили в лесном массиве недалеко от районного центра Валдая Новгородской области. Задержан подозреваемый в убийстве. Об этом 15 июля сообщает региональное управление СК.

Петербурженка 9 июля приобрела билет на поезд из города Валдай и вскоре пропала. Ее вещи через несколько дней обнаружили в сквере недалеко от железнодорожного вокзала. Сотрудники полиции и СК определили район поиска. Служебная собака в лесном массиве нашла тело женщины.

