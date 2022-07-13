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    Петербурженка пропала в городе Валдай. СК возбудил дело об убийстве

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    В Новгородской области несколько дней продолжаются поиски 37-летней жительницы Петербурга. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», сообщает 13 июля пресс-служба регионального Следственного комитета.

    Известно, что 9 июля женщина приобрела билет на поезд из города Валдай, после этого она пропала. 11 июля ее вещи обнаружили в сквере недалеко от железнодорожного вокзала.

    «Приметы пропавшей: на вид 35–37 лет; рост 160 см; худощавого телосложения, волосы рыжие, обычно в «пучке», глаза голубые, на стопе имеются татуировки», — описали пропавшую в СК.

    Фото: Следственный комитет РФ
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    Судя по всему, речь идет о Екатерине Оруджевой. Информация о ее розыске опубликована в паблике НООО «Поисково-спасательный отряд «ФЕНИКС».

    Если вам что-то известно об ее исчезновении, сообщите по номеру Валдайского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Новгородской области: +79116454173 или 02.

    Фото: Следственный комитет РФ

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