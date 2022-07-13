Петербурженка пропала в городе Валдай. СК возбудил дело об убийстве

В Новгородской области несколько дней продолжаются поиски 37-летней жительницы Петербурга. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», сообщает 13 июля пресс-служба регионального Следственного комитета.



Известно, что 9 июля женщина приобрела билет на поезд из города Валдай, после этого она пропала. 11 июля ее вещи обнаружили в сквере недалеко от железнодорожного вокзала.



«Приметы пропавшей: на вид 35–37 лет; рост 160 см; худощавого телосложения, волосы рыжие, обычно в «пучке», глаза голубые, на стопе имеются татуировки», — описали пропавшую в СК.

