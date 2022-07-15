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    Двое пострадали на речных прогулках в Петербурге с начала недели

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    Транспортная полиция обращает внимание на возросшую травмоопасность экскурсий по рекам и каналам Петербурга. Засматриваясь по сторонам, пассажиры рискуют потерять голову не только от впечатлений.

    Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 15 июля, за текущую неделю зафиксировано два случая травмирования пассажиров экскурсионных теплоходов. Один ударился головой о мост, второй упал с лестницы.

    В полиции отмечают, что обычно подобное происходит с меньшей регулярностью, и просят граждан соблюдать правила предосторожности.

    В начале недели на мель у Эрмитажа сел прогулочный «Метеор», происшествие обошлось без пострадавших. Двумя днями ранее катер не разошёлся с «Красавицей» под Певческим мостом.

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