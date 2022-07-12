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    Прогулочный теплоход сел на мель у Эрмитажа

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    УТ МВД по СЗФО

    Сотрудники транспортной полиции выясняют подробности речной прогулки «Метеора», в результате которой судно застряло у Дворцовой набережной в центре Петербурга 12 июля.

    В Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу сообщили, что, по предварительным данным, пассажиров на борту теплохода не было. «Разлива нефтепродуктов нет, судоходству не мешает», — уточнили в ведомстве.

    В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Пока в городе ясно, но с 15 до 23 часов будет действовать предупреждение в связи с дождями, ветром и грозами.

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