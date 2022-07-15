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    Боевые действия на Украине

    Госдума дала статус ветеранов пограничникам, участвовавшим в спецоперации. Закон приняли сразу в трех чтениях

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    Депутаты Госдумы сразу в трех чтениях приняли закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий пограничников ФСБ, отражавших попытки вторжения и провокации в ходе спецоперации на Украине.

    Кроме того, эти военнослужащие будут иметь статус инвалида боевых действий, если получат ранения, контузии, увечья или заболевания в ходе выполнения данных задач в рамках спецоперации.

    14 июля Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов гражданским лицам, привлеченным к выполнению задач в ходе специальной военной операции. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, в том числе военных корреспондентах.

    Признание ветеранами боевых действий дает право данным лицам на получение мер социальной поддержки, в том числе на ежемесячные денежные выплаты. Они смогут претендовать на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и взносов на капремонт, на бесплатную медпомощь в ведомственных госпиталях и внеочередное обслуживание в различных организациях.

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