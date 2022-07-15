Госдума дала статус ветеранов пограничникам, участвовавшим в спецоперации. Закон приняли сразу в трех чтениях

Депутаты Госдумы сразу в трех чтениях приняли закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий пограничников ФСБ, отражавших попытки вторжения и провокации в ходе спецоперации на Украине.



Кроме того, эти военнослужащие будут иметь статус инвалида боевых действий, если получат ранения, контузии, увечья или заболевания в ходе выполнения данных задач в рамках спецоперации.



14 июля Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов гражданским лицам, привлеченным к выполнению задач в ходе специальной военной операции. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, в том числе военных корреспондентах.

