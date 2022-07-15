«Газпром»: Экспорт газа в страны дальнего зарубежья в первом полугодии сократился на треть

Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за первые шесть с половиной месяцев 2022 года составил 71,9 млрд кубометров и сократился на 33,1% (35,6 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба «Газпрома».
Компания поставляет газ в страны дальнего зарубежья согласно подтвержденным заявкам. Со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE) она отмечает, что на 13 июля запасы в европейских подземных хранилищах восполнены на 36,9 млрд куб. м. Чтобы достичь уровня заполненности 2019–2020 годов, компаниям предстоит закачать еще 35,5 млрд куб. м газа.
«В некоторых странах Европы, например в Германии и Бельгии, в отдельные сутки первой половины июля отбор газа из хранилищ превышал закачку», — отмечают в «Газпроме».
Также на 10,4% сократилась добыча газа. По предварительным данным «Газпрома», с 1 января по 15 июля добыто 249,7 млрд куб. м газа, что на 29,1 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.
Как отмечает команда аналитиков экономиста Евгения Когана в телеграм-канале bitkogan HOTLINE, при средней цене на газ в 604,4 доллара за тысячу кубометров и курсе доллара в 58 рублей, сокращение экспорта на 35,6 млрд кубометров может стоить компании 1,248 трлн рублей выручки.
Накануне президент Владимир Путин подписал закон, по которому «Газпром» должен перечислить в бюджет в виде налога на добычу полезных ископаемых около 1,24 трлн рублей. Сумма совпадает с размером дивидендов, которые компания планировала выплатить за 2021 год, но в итоге отказалась от этого решения.