«Газпром»: Экспорт газа в страны дальнего зарубежья в первом полугодии сократился на треть

Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за первые шесть с половиной месяцев 2022 года составил 71,9 млрд кубометров и сократился на 33,1% (35,6 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба «Газпрома».

Компания поставляет газ в страны дальнего зарубежья согласно подтвержденным заявкам. Со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE) она отмечает, что на 13 июля запасы в европейских подземных хранилищах восполнены на 36,9 млрд куб. м. Чтобы достичь уровня заполненности 2019–2020 годов, компаниям предстоит закачать еще 35,5 млрд куб. м газа.