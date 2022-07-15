В МВД показали, как грузчик из Шереметьево за полторы минуты похудел на 21 млн рублей

Пассажиры московского рейса сдали в багаж два чемодана с миллионами рублей. Из Шереметьево сумки улетали пустыми, зато грузчик разом отрастил 4-килограммовый живот.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 15 июля, особо крупную кражу раскрыли в аэропорту Шереметьево. С весомой суммой в Киргизию улетали пассажиры рейса Москва — Бишкек, оба их чемодана оказались вскрыты при погрузке багажа. Из одного пропали 10 миллионов рублей, из другого 11.
«Подозреваемый был задержан по горячим следам. Во время досмотра он выдал украденные деньги, которые прятал под футболкой», — рассказывают в МВД и показывают, как грузчик из Подмосковья выкладывает пачки пятитысячных купюр. Если учесть, что всю сумму перевозили таким номиналом, то мужчина нёс под футболкой более четырёх килограммов.
Полицейское следствие полагает, что у задержанного есть подельники, их ищут.
Ранее в Шереметьево 6,4 тысячи долларов хватился пассажир, прилетевший из Турции. Его деньги нашли в квартире стюардессы в Москве.