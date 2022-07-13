Пассажир турецкого рейса забыл в самолёте более 8,5 тыс. долларов. Забирать валюту у стюардессы пришлось с полицией

Бортпроводница российской авиакомпании попала под следствие по уголовному делу о краже. Она призналась, что после рейса Анталья — Москва нашла забытый кошелёк и не смогла расстаться с его содержимым.

О краже, которую раскрыла транспортная полиция в Шереметьево, 13 июля сообщает УТ МВД по Центральному округу. За помощью к правоохранителям обратился мужчина, прилетевший в Москву из Антальи. Путешествие омрачила потеря портмоне с документами и долларами.

Предположение о том, что кошелёк был забыт на борту, оправдалось. Потерю мужчине выдали в комнате забытых вещей аэропорта. За пару часов, которые прошли с посадки, портмоне стало заметно легче. Документы были на месте, но из 8,7 тысячи долларов остались только 2 300 .

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские на одной из улиц в Москве задержали подозреваемую в краже. Ей оказалась 35-летняя бортпроводница самолёта, которым прилетел заявитель», — рассказали в МВД.