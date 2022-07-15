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    Финский приграничный магазин Laplandia открылся после ковидного простоя. Платить пока можно только евро

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    Магазин Laplandia в приграничном городе Нуйямаа возобновил работу в ожидании российских туристов 15 июля. Об этом рассказал «Фонтанке» его владелец Мохамед Дарвич. По его словам, до этого гипермаркет работал только на доставку из-за ковидных ограничений.

    Пока, судя по фото, предоставленным магазином, в нем пустынно. По словам Мохамеда Дарвича, с момента открытия точку посетило около 40 человек. Это в основном те, кто имел основания для въезда. «Не сказал бы что много, но людей разворачивали на границе, люди побоялись», — прокомментировал он. В доковидное время в день у магазина было 1000–1500 покупателей.

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    Пока заплатить в Laplandiа можно только евро. Опубликованная на сайте информация об оплате российской картой относится к интернет-заказам. Также принимаются карты Union Pay.

    Напомним, что с 15 июля Россия сняла ограничения для пересечения сухопутных границ. Но по факту пускать путешественников «без специальных оснований» начали только в 11 утра.

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