Финский приграничный магазин Laplandia открылся после ковидного простоя. Платить пока можно только евро

Магазин Laplandia в приграничном городе Нуйямаа возобновил работу в ожидании российских туристов 15 июля. Об этом рассказал «Фонтанке» его владелец Мохамед Дарвич. По его словам, до этого гипермаркет работал только на доставку из-за ковидных ограничений.
Пока, судя по фото, предоставленным магазином, в нем пустынно. По словам Мохамеда Дарвича, с момента открытия точку посетило около 40 человек. Это в основном те, кто имел основания для въезда. «Не сказал бы что много, но людей разворачивали на границе, люди побоялись», — прокомментировал он. В доковидное время в день у магазина было 1000–1500 покупателей.
Пока заплатить в Laplandiа можно только евро. Опубликованная на сайте информация об оплате российской картой относится к интернет-заказам. Также принимаются карты Union Pay.
Напомним, что с 15 июля Россия сняла ограничения для пересечения сухопутных границ. Но по факту пускать путешественников «без специальных оснований» начали только в 11 утра.