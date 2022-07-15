Новый корпус детского сада № 77 в Выборгском районе откроется в сентябре

Новый детский садик в Выборгском районе, который станет еще одним корпусом детского сада № 77, передали в собственность города. Как сообщают в компании «Отделстрой», он будет рассчитан на 125 воспитанников от полутора до 7 лет.

В здании будут музыкальный и спортивный залы, пищевой и медицинский блоки, административные помещения, а в группах будут игровая, буфетная, спальня и туалетная комната. На закрытой территории детского сада оборудовали шесть прогулочных площадок с теневыми навесами, а также площадку для занятий физкультурой. У каждой площадки своя тема и свой цвет — «Африка», «Дикий Запад», «Транспорт», «Изумрудный город».

— Мы ожидаем, что детский сад откроет свои двери уже в сентябре этого года, — поясняет начальник отдела продаж «Отделстрой» Николай Гражданкин. — Еще зимой мы оборудовали помещение мебелью, укомплектовали залы для занятий физкультурой и музыкой, установили оборудование для пищеблока и технических помещений».



Во второй очереди ЖК «Новый Лесснер» также появится объединенное здание школы и второго детского сада — сейчас идет строительство.

