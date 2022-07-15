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    Новый корпус детского сада № 77 в Выборгском районе откроется в сентябре

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    Новый детский садик в Выборгском районе, который станет еще одним корпусом детского сада № 77, передали в собственность города. Как сообщают в компании «Отделстрой», он будет рассчитан на 125 воспитанников от полутора до 7 лет.

    Фото: Предоставлено компанией «Отделстрой»
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    В здании будут музыкальный и спортивный залы, пищевой и медицинский блоки, административные помещения, а в группах будут игровая, буфетная, спальня и туалетная комната. На закрытой территории детского сада оборудовали шесть прогулочных площадок с теневыми навесами, а также площадку для занятий физкультурой. У каждой площадки своя тема и свой цвет — «Африка», «Дикий Запад», «Транспорт», «Изумрудный город».

    — Мы ожидаем, что детский сад откроет свои двери уже в сентябре этого года, — поясняет начальник отдела продаж «Отделстрой» Николай Гражданкин. — Еще зимой мы оборудовали помещение мебелью, укомплектовали залы для занятий физкультурой и музыкой, установили оборудование для пищеблока и технических помещений».

    Во второй очереди ЖК «Новый Лесснер» также появится объединенное здание школы и второго детского сада — сейчас идет строительство.

    Фото: Предоставлено компанией «Отделстрой»

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