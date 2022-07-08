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    В Выборгском районе построят новую школу и детский сад в одном здании

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    В Выборгском районе появится новая школа на 230 учеников и детский садик на 120 мест. Как сообщают в компании «Отделстрой», сейчас активно строят первый этаж объединенного здания.

    Оба учебных заведения расположатся в одном трехэтажном здании на территории ЖК «Новый Лесснер». В школьном блоке, помимо учебных классов, расположатся актовый и спортивный залы, библиотеки, помещения для кружков, пищеблок.

    У детского садика будет отдельный вход. В этом блоке расположатся игровые и специализированные помещения для занятий с детьми — зал для музыки, спортзал, кабинет логопеда. Садик рассчитан на шесть групп детей от полутора до семи лет.

    На прилегающей закрытой территории создадут прогулочные площадки для детского сада, спортивные площадки и беговые дорожки.

    Напомним, на этой территории уже сдан один детский сад на 125 воспитанников, сейчас его передают городу.

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