В Выборгском районе построят новую школу и детский сад в одном здании

В Выборгском районе появится новая школа на 230 учеников и детский садик на 120 мест. Как сообщают в компании «Отделстрой», сейчас активно строят первый этаж объединенного здания.



Оба учебных заведения расположатся в одном трехэтажном здании на территории ЖК «Новый Лесснер». В школьном блоке, помимо учебных классов, расположатся актовый и спортивный залы, библиотеки, помещения для кружков, пищеблок.



У детского садика будет отдельный вход. В этом блоке расположатся игровые и специализированные помещения для занятий с детьми — зал для музыки, спортзал, кабинет логопеда. Садик рассчитан на шесть групп детей от полутора до семи лет.

