    Пробки

    3/10

    usd58.26eur58.34
    ТЕМА ДНЯ

    Граница открылась, постановление опубликовано

    Покупаем автомобиль в ЕвропеВсе об открытии ФинляндииНовые маршрутыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Новыми владельцами Starbucks в России станут ресторатор Пинский и рэпер Тимати

    537
    1 комментарий

    Свой бизнес в России американская сеть кофеен Starbucks продает ресторатору Антону Пинскому, рэперу и бизнесмену Тимати и компании «Синдика» сенатора Арсена Конакова. Об этом 15 июля сам Пинский рассказал изданию Forbes.

    По словам ресторатора, он обратился к прежним владельцам сети кофеен с предложением о сделке еще в марте.

    Пинский занимается развитием ресторанных и клубных проектов более 15 лет. Он вместе с партнером Аркадием Новиковым открыл десятки проектов в России и за рубежом.

    В начале июля стало известно, что российский ресторатор Антон Пинский может купить сеть кофеен Starbucks, которая приостановила свою деятельность в РФ весной.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close
    close