Новыми владельцами Starbucks в России станут ресторатор Пинский и рэпер Тимати

Свой бизнес в России американская сеть кофеен Starbucks продает ресторатору Антону Пинскому, рэперу и бизнесмену Тимати и компании «Синдика» сенатора Арсена Конакова. Об этом 15 июля сам Пинский рассказал изданию Forbes.

По словам ресторатора, он обратился к прежним владельцам сети кофеен с предложением о сделке еще в марте.



Пинский занимается развитием ресторанных и клубных проектов более 15 лет. Он вместе с партнером Аркадием Новиковым открыл десятки проектов в России и за рубежом.

