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    «Ведомости»: Сеть Starbucks может приобрести российский ресторатор Пинский

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    Российский ресторатор Антон Пинский может купить сеть кофеен Starbucks, которая приостановила свою деятельность в РФ весной. Об этом 7 июля пишет газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких консультантов предприятия.

    По данным собеседников, сделка может быть заключена уже во второй половине июля. Пинский может получить право аренды на все площади кофеен с ремонтом, но без возможности использовать продукцию и технологию Starbucks.

    Новый владелец должен будет провести ребрендинг сети кофеен по аналогии с российской сетью ресторанов «Макдоналдс», которая ныне называется «Вкусно — и точка!».

    Ресторатор Антон Пинский информацию о покупке российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks пока не подтвердил.

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