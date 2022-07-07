«Ведомости»: Сеть Starbucks может приобрести российский ресторатор Пинский

Российский ресторатор Антон Пинский может купить сеть кофеен Starbucks, которая приостановила свою деятельность в РФ весной. Об этом 7 июля пишет газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких консультантов предприятия.

По данным собеседников, сделка может быть заключена уже во второй половине июля. Пинский может получить право аренды на все площади кофеен с ремонтом, но без возможности использовать продукцию и технологию Starbucks.

