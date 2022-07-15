Канада ввела новые санкции против РФ

О новых санкциях в отношении России из-за военной спецоперации на Украине заявил МИД Канады, передаёт 15 июля «Интерфакс».
«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в правила о специальных экономических мерах (Россия), чтобы запретить предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — говорится в документе на сайте МИД.
В частности, канадским гражданам и организациям, а также любому лицу на территории Канады запрещено предоставлять «России или любому лицу в России» услуги, связанные с выпуском металлических изделий, компьютерной, электронной и оптической продукции, электрооборудования, транспорта, трубопроводов.
В начале июля, напомним, Канада решила вернуть турбину для «Северного потока — 1» в Германию, а 13 июля разрешила ремонтировать на своем заводе и другие турбины «Северного потока». По данным канадской газеты The Globe and Mail, решение правительства Канады ремонтировать на своей территории турбины газопровода охватывает двухлетний период и позволяет импортировать и реэкспортировать до шести единиц оборудования. В тот же день, как писал «Интерфакс», Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) обратился в суд с требованием признать необоснованным и несанкционированным решение правительства Канады.