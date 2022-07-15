На среднюю месячную зарплату в Петербурге можно купить 302 шавермы. Это лишь третье место по России

Среди городов-миллионников Петербург на втором месте по дороговизне шавермы со средней ценой в 269 рублей, по количеству заведений, где ее можно приобрести, с 1 224 местами и по оценке этих заведений со средним баллом 3,7 на сайте «2ГИС», сообщили аналитики сервиса 15 июля.



В «2ГИС» рассчитали «индекс шавермы» для городов-миллионников и узнали, сколько шавермы можно купить на месячную зарплату в регионах, опираясь на медианное значение цены и на статистику Росстата. Первое место заняла Москва, где на среднюю зарплату в 121 тысячу рублей можно купить 406 шаверм по 298 рублей. Второе место ушло Красноярску, которому удалось опередить Петербург благодаря более низким ценам на шаверму в 210 рублей. На среднюю зарплату в 67 тысяч рублей в месяц можно купить 319 штук. В Петербурге зарплата в 81 тысячу в месяц оценивается в 302 шавермы по 269 рублей. Самым голодным в рейтинге «2ГИС» оказался Ростов-на-Дону, где на медианную месячную зарплату можно купить 164 порции по 250 рублей.