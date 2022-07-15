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    На среднюю месячную зарплату в Петербурге можно купить 302 шавермы. Это лишь третье место по России

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    Среди городов-миллионников Петербург на втором месте по дороговизне шавермы со средней ценой в 269 рублей, по количеству заведений, где ее можно приобрести, с 1 224 местами и по оценке этих заведений со средним баллом 3,7 на сайте «2ГИС», сообщили аналитики сервиса 15 июля.

    В «2ГИС» рассчитали «индекс шавермы» для городов-миллионников и узнали, сколько шавермы можно купить на месячную зарплату в регионах, опираясь на медианное значение цены и на статистику Росстата. Первое место заняла Москва, где на среднюю зарплату в 121 тысячу рублей можно купить 406 шаверм по 298 рублей. Второе место ушло Красноярску, которому удалось опередить Петербург благодаря более низким ценам на шаверму в 210 рублей. На среднюю зарплату в 67 тысяч рублей в месяц можно купить 319 штук. В Петербурге зарплата в 81 тысячу в месяц оценивается в 302 шавермы по 269 рублей. Самым голодным в рейтинге «2ГИС» оказался Ростов-на-Дону, где на медианную месячную зарплату можно купить 164 порции по 250 рублей.

    Всего в 16 крупнейших городах России на июль 2022 года работает 5 790 заведений общепита, где можно купить шаверму. Медианная цена блюда, по оценке аналитиков «2ГИС», — 250 рублей. Самая дорогая шаверма, что неудивительно, в Москве — 298 рублей в среднем, на втором месте Петербург — 269 рублей, а на третьем Краснодар и Ростов-на-Дону — 250 рублей. За дешевой шавермой придется ехать в Сибирь: в Омске ее можно найти всего за 189 рублей.

    Самую вкусную шаверму в «2ГИС» искали по рейтингу заведений на их сервисе. Городом с лучшими поварами или с непривередливыми жителями оказалась Самара, где средняя оценка точек с шавермой составила 3,8 балла из 5, при этом процент заведений с высоким рейтингом в регионе — 47,83 %. Второе место с баллом 3,7 разделили Москва, Петербург, Красноярск и Краснодар. Омск же похвастаться высокими оценками не может. Самую дешевую шаверму продают в заведениях с самым низким средним рейтингом по городам-миллионникам — 3,0 балла. Точек с высоким рейтингом в Омске всего 23,28 %.

    Больше всего альтернатив в выборе заведения у москвичей: в городе 1 531 место, где можно купить шаверму. На втором месте — Санкт-Петербург с 1 224 заведениями, а на третьем — Новосибирск с 353. Меньше всего точек оказалось в Ростове-на-Дону (161) и Самаре (166).

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    Комментарии 5

    Evil_Dogooder15 Июл 2022 в 09:22
    Т.е. медианную цену на шаверму посчитать они не поленились, а вот зарплату взяли среднюю, ту самую, что из анекдота про "а в среднем мы все едим голубцы". Раз уж они знают про медиану, почему бы не брать и медианную зарплату тоже? Это ведь именно то значение, которое мы считаем "обычной средней зарплатой" в бытовом смысле, а не то, которое учитывает все зарплаты в городе, от нескольких тысяч до миллионов в месяц.
    +0-0
    Cashmare15 Июл 2022 в 09:21
    я, конечно, давно шавуху не покупал, уж год точно, неужели она в два раза подорожала? или это средние цены с забегаловок на невском?
    +0-0
    Заливщик голосовых планок15 Июл 2022 в 09:08
    302 - это до вычета жэкэха?
    +0-0
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