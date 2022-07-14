РФС не получал письмо с жалобой на выступление «Би-2» на Суперкубке в Петербурге

В Российский футбольный союз не поступало письмо, написанное якобы фанатами «Зенита» по поводу выступления «Би-2» на Суперкубке. Об этом «Фонтанке» 14 июля сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Кроме того, по информации источника, никто из активных болельщиков сине-бело-голубых к письму не имеет никакого отношения.
Ранее в телеграм-каналах распространили информацию о том, что фанаты петербургского клуба обратились к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой наказать организаторов выступления группы «Би-2» на матче за Суперкубок России.
Это связано с позицией группы по поводу спецоперации на Украине и шарфа «Спартака», который надел на выступление вокалист «Би-2».
На матче за Суперкубок болельщики освистали «Би-2», выражая недовольство антироссийской позицией группы.
Ранее «Фонтанка» писала о волне отмен концертов «Би-2». Она началась после того, как концерт в Омске отменился из-за отказа музыкантов выступать под баннером с провластным лозунгом. Сама группа объясняла свой подход к оформлению требованиями сценографии. После этого выступления «Би-2» не состоялись в Казани, Уфе, Пензе и других городах. Спектакль «Письма и песни» «Квартета И» и группы «Би-2», который планировался в Петербурге на 18 мая, также за 2 дня до выступления перенесли на неопределенный срок.