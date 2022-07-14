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    РФС не получал письмо с жалобой на выступление «Би-2» на Суперкубке в Петербурге

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    В Российский футбольный союз не поступало письмо, написанное якобы фанатами «Зенита» по поводу выступления «Би-2» на Суперкубке. Об этом «Фонтанке» 14 июля сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Кроме того, по информации источника, никто из активных болельщиков сине-бело-голубых к письму не имеет никакого отношения.

    Ранее в телеграм-каналах распространили информацию о том, что фанаты петербургского клуба обратились к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой наказать организаторов выступления группы «Би-2» на матче за Суперкубок России.

    Это связано с позицией группы по поводу спецоперации на Украине и шарфа «Спартака», который надел на выступление вокалист «Би-2».

    На матче за Суперкубок болельщики освистали «Би-2», выражая недовольство антироссийской позицией группы.

    Ранее «Фонтанка» писала о волне отмен концертов «Би-2». Она началась после того, как концерт в Омске отменился из-за отказа музыкантов выступать под баннером с провластным лозунгом. Сама группа объясняла свой подход к оформлению требованиями сценографии. После этого выступления «Би-2» не состоялись в Казани, Уфе, Пензе и других городах. Спектакль «Письма и песни» «Квартета И» и группы «Би-2», который планировался в Петербурге на 18 мая, также за 2 дня до выступления перенесли на неопределенный срок.

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