РФС не получал письмо с жалобой на выступление «Би-2» на Суперкубке в Петербурге

В Российский футбольный союз не поступало письмо, написанное якобы фанатами «Зенита» по поводу выступления «Би-2» на Суперкубке. Об этом «Фонтанке» 14 июля сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Кроме того, по информации источника, никто из активных болельщиков сине-бело-голубых к письму не имеет никакого отношения.



Ранее в телеграм-каналах распространили информацию о том, что фанаты петербургского клуба обратились к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой наказать организаторов выступления группы «Би-2» на матче за Суперкубок России.