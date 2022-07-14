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    Путин разрешил принудительную трансформацию филиалов иностранных недропользователей в российские ООО

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    Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий через суд преобразовывать филиалы и представительства иностранных компаний-разработчиков недр и владельцев газотранспортной инфраструктуры в российские ООО. Документ опубликован 14 июля на портале правовой информации.

    Речь идет о филиалах компаний из «недружественных» стран. Мера коснется иностранных юрлиц, которые решили прекратить свою деятельность в РФ, не имея на то экономических оснований (в частности, после начала спецоперации), а также тех, кто уклоняется от целевого использования имущества представительства, мешает его нормальному функционированию, соблюдает санкции или решил уволить более трети сотрудников в России.

    Преобразование таких филиалов в российские ООО может быть осуществлено по решению Арбитражного суда.

    Принудительно стать российскими ООО могут филиалы иностранных компаний, которые имеют в РФ лицензию на пользование недрами или объектами трансграничной газотранспортной инфраструктуры.

    Ранее Путин подписал указ о передаче Sakhalin Energy созданной правительством компании. Ее акции принадлежали «Газпрому» (50% плюс 1 акция), «Шелл» (27,5% минус 1 акция), Mitsui & Co. (12,5%) и Mitsubishi (10%).&nbsp;

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