Президент Италии не принял отставку премьера Драги

Президент Италии Серджо Маттарелла отказался принимать отставку премьер-министра Марио Драги. Об этом 14 июля сообщается на сайте главы государства.



В четверг Маттарелла встретился с Драги в Квиринальском дворце в Риме и попросил его выступить в парламенте с оценкой ситуации.



«Президент республики не принял отставку и предложил председателю Совета министров прийти в парламент для выступления, чтобы дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания в Сенате», — сказано в сообщении.

