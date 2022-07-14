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    Президент Италии не принял отставку премьера Драги

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    Президент Италии Серджо Маттарелла отказался принимать отставку премьер-министра Марио Драги. Об этом 14 июля сообщается на сайте главы государства.

    В четверг Маттарелла встретился с Драги в Квиринальском дворце в Риме и попросил его выступить в парламенте с оценкой ситуации.

    «Президент республики не принял отставку и предложил председателю Совета министров прийти в парламент для выступления, чтобы дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания в Сенате», — сказано в сообщении.

    Ранее Драги объявил, что уходит в отставку. Решение он принял после голосования в Сенате, где правительство хотя и получило поддержку, однако участие в нем отказалось принимать Движение «Пять звезд», недовольное мерами поддержки населения.

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