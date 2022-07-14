Пока из люка с мазутом на юге Петербурга спасали лабрадора, в соседний колодец провалился пожарный

Жительница Московского района Петербурга добавила подробностей об операции по спасению угодившей в открытый люк собаки. Судя по её рассказу, смотреть под ноги в 5-м Предпортовом жизненно важно.



Как сообщила «Фонтанке» Полина, 14 июля лабрадора у дома № 2 пытались достать не меньше двух часов. Сама она увидела сначала девочку-подростка, которая кричала, глядя в землю, а потом — барахтавшегося в мазуте пса.



За помощью бросились к управляющей компании ближайшего дома. Там сразу открестились: не наша зона, тем не менее двух человек и лестницу выделили. Её опустили в колодец, но из-за вязкой субстанции на дне конструкция доверия не внушала.

«Парень, я так понимаю, что сантехник, спускаться отказался. Сказал, что лестница не фиксируется, собака тяжёлая, и он боится», — рассказывает Полина.



Рядом с люком уже собрались неравнодушные жители, вызванивающие службы. Начали со «112», добрались до «Кошкиспаса» и Водоканала, но везде, как говорит девушка, их переадресовывали.



«В какой-то момент оказались на линии с МЧС. Приехали пожарные, тоже сказали, что профиль не их, но «сейчас что-нибудь придумаем». Принесли деревянные поддоны, распилили их и сделали настил. На него затащили собаку. Внизу уже был папа девочки, держал собаке голову. Пока пожарные пытались подцепить лабрадора, один из них провалился в соседний люк. Он ухватился и сам себя вытащил. Так что там не один такой люк, штук шесть. За несколько минут до того, как собака упала, там проходила девушка с ребёнком лет двух», — говорит Полина.

