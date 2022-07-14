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    Хватит на 426 олимпийских бассейнов. Первая волна ливней щедро подтопила Петербург

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    Сильнейшие ливни прокатились по Петербургу днем 14 июля. Основной удар стихии пришелся на северные районы.

    Как рассказали в пресс-службе Водоканала, за 1 час 45 минут на севере города выпало более 40 мм осадков, это вызвало образование скоплений воды на улицах. На данный момент подтоплений уже нет, отчитались на предприятии, однако система водоотведения продолжает работать в режиме повышенной нагрузки.

    «Уже сейчас ориентировочный объём дождевого стока в бассейне ССА [северная станция аэрации] составляет более 1 млн кубометров. Такого объема хватит, чтобы наполнить 426 олимпийских бассейнов. Прогнозируемый объем стоков, который ССА примет за сутки, — более 1,7 млн кубометров воды, что почти в 3 раза превысит норму», — сообщает Водоканал.

    Там отмечают, что это итоги только первой волны ливней, сегодня ожидаются новые дожди.

    О том, как хозяйничал и топил улицы в Петербурге циклон «Барбара», читайте и смотрите в материале «Фонтанки».

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