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    Взятка за спортивные соревнования. В Москве задержали сотрудника петербургского вуза

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    В Москве задержан сотрудник одного из петербургских вузов, подозреваемый во взяточничестве. В учебном заведении и дома у нескольких сотрудников прошли обыски, сообщает 14 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    По версии следствия, 33-летний директор методического центра студенческого спорта получил 600 тысяч рублей от 30-летнего гендиректора коммерческой компании. Взамен, предположительно, он должен был организовать заключение контрактов на проведение соревнований.

    Задержанные доставлены в Петербург и переданы в следственные органы. При этом не уточняется, представитель какого вуза оказался в руках правоохранителей.

    Накануне «Фонтанка» писала, что сотрудники УФСБ по Петербургу и области задержали зампредседателя комитета по образованию Ленобласти в рамках расследований дела о получении взятки.

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