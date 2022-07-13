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    ФСБ задержала зампредседателя комитета по образованию Ленобласти

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    Сотрудники УФСБ по Петербургу и области задержали высокопоставленного чиновника администрации Ленобласти. Дамокловым мечом над ним повисло подозрение во взятке.

    Оперативно-следственные действия в отношении зампредседателя комитета по образованию правительства Ленобласти Артема Огаркова прошли в конце прошлой недели, сообщает 13 июля издание 47news. Помимо работы в комитете Огарков возглавлял отдел материально-технической базы.

    Задержание прошло в рамках расследований дела о получении взятки. Вместе с чиновником был задержан еще один человек.

    Обоим, по данным издания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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