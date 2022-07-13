ФСБ задержала зампредседателя комитета по образованию Ленобласти

Сотрудники УФСБ по Петербургу и области задержали высокопоставленного чиновника администрации Ленобласти. Дамокловым мечом над ним повисло подозрение во взятке.
Оперативно-следственные действия в отношении зампредседателя комитета по образованию правительства Ленобласти Артема Огаркова прошли в конце прошлой недели, сообщает 13 июля издание 47news. Помимо работы в комитете Огарков возглавлял отдел материально-технической базы.
Задержание прошло в рамках расследований дела о получении взятки. Вместе с чиновником был задержан еще один человек.
Обоим, по данным издания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.