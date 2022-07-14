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    В Петербурге полтысячи человек пришлось разлучать с клещами

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    Больше полутысячи человек обратились в медучреждения Петербурга с укусами клещей за минувшую неделю, в том числе дети, сообщили в управлении Роспотребнадзора по городу.

    Как отметили 14 июля в ведомстве, с 7 по 13 июля к медикам обратились 568 человек, в том числе 93 ребенка до 17 лет. При этом в черте города зафиксировали всего 80 укусов. Больше всего в Курортном и Приморском районах.

    За неделю был зарегистрирован и один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом среди взрослых. Человек, которого укусили во Всеволожском районе, не был привит. Также зарегистрировано 12 случаев иксодового клещевого боррелиоза среди взрослых.

    Как писала «Фонтанка», к началу июля от укусов клещей в России уже умерли почти два десятка человек.

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