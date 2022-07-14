Петербург застрял в пробках. Набережные ждут корабли, а КАД у Шушар двигается с трудом

Водители Петербурга стоят в вечерних пробках 14 июля. К 18 часам «Яндекс» оценивает ситуацию на семь баллов, но надеется, что скоро станет легче.
Судя по карте, максимально плотное движение в центре города: на Садовой улице, набережной Фонтанки, Невском проспекте в сторону площади Восстания, набережной Обводного канала.
Серьезные пробки на Каменноостровском проспекте, Выборгской набережной и на Пулковском шоссе от монумента Защитникам Ленинграда до аэропорта.
Многокилометровый затор появился на КАД в районе развязки с Московским шоссе. Прорваться в Шушары сейчас крайне затруднительно.
«Фонтанка» напоминает, что вечером 14 июля с 19:00 до 22:00 в связи с репетицией Главного военно-морского парада будут перекрыты Адмиралтейская набережная; Сенатская площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара; Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста и Адмиралтейский проезд.