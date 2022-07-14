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    Уже скоро. Репетиция парада ко Дню ВМФ на три часа перекроет набережные в центре Петербурга

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    Вечером 14 июля водителей уберут с набережных в центре Петербурга. Движение закрывают для репетиции Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ.

    «С 19:00 до 22:00 будут перекрыты:

    • Адмиралтейская набережная;
    • Сенатская площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
    • Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста;
    • Адмиралтейский проезд», — предупреждают горожан в Смольном.

    Аналогичные ограничения будут действовать 19 и 21 июля с семи до одиннадцати часов вечера.

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