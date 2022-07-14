Уже скоро. Репетиция парада ко Дню ВМФ на три часа перекроет набережные в центре Петербурга

Вечером 14 июля водителей уберут с набережных в центре Петербурга. Движение закрывают для репетиции Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ.
«С 19:00 до 22:00 будут перекрыты:
- Адмиралтейская набережная;
- Сенатская площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
- Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста;
- Адмиралтейский проезд», — предупреждают горожан в Смольном.
Аналогичные ограничения будут действовать 19 и 21 июля с семи до одиннадцати часов вечера.