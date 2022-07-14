Кому зима, а кому и курорт. Немецких пенсионеров пригласили перезимовать в Греции

Граждане Германии старшего возраста смогут перезимовать в Греции и переждать там энергетический кризис. Такой хитрый план озвучил 14 июля министр туризма средиземноморской страны Василис Кикилиас
«Осенью и зимой мы, греки, будем рады приветствовать немецких пенсионеров, которые хотят изведать средиземноморской зимы с греческим гостеприимством, мягкой погодой и качественными услугами», — сказал он (цитата по РИА Новости).
Мэр портового города Ханья на греческом острове Крит Панайотис Симандиракис также пригласил немцев на зиму. Он пообещал, что «ни один немец не замерзнет в Греции».
Ранее «Газпром» заявил об остановке одного из компрессоров «Северного потока» из-за несвоевременного ремонта агрегатов Siemens. Это привело к сокращению прокачки газа на 40%. После этого компания Siemens Energy выразила готовность как можно скорее доставить турбину для «Северного потока» из Канады к месту эксплуатации, дабы поставки по газопроводу в Германию не были прекращены. Однако в «Газпроме» сообщили, что у них нет ни одного документа, позволяющего компании Siemens вывезти из Канады газотурбинный двигатель.
В начале июля канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «социальной взрывчаткой» рост цен на отопление в Германии. Глава Федерального сетевого агентства страны заявил, что из-за сокращения поставок по «Северному потоку» стоимость газа для потребителей может вырасти втрое.