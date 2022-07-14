Российский ретейлер начал продавать подержанные смартфоны. Вопрос только в цене

В маркетплейсе ретейлера уже можно приобрести девайсы Apple уровня «как новый» — и по схожей цене. Например, за б/у iPhone XR с 128 Гб памяти в «М.Видео» предлагают отдать 44 990 рублей, в то время как полностью аналогичный ему новый смартфон стоит 46 990 рублей. За подержанный iPhone 11 64 Гб — 39 990 рублей, при стоимости нового в 47 999 рублей.

Магазин цифровой и бытовой техники и электроники «М.Видео» запустил продажи подержанных смартфонов. Об этом сообщает пресс-служба группы «М.Видео-Эльдорадо» в четверг, 14 июля.

Уточняется, что перед покупкой продавец проведет предпродажную подготовку — диагностику, замену комплектующих, сброс настроек, гигиеническую обработку и упаковку. Гарантия составит 180 дней.

Как отмечают в компании, бывшая в употреблении, но полностью рабочая и недорогая электроника «имеет потенциал с учетом ограничения поставок на российский рынок» и выступит «эффективной альтернативой для потребителей».

На конец апреля, по оценкам аналитиков, на российских складах оставалось около 3 миллионов новых смартфонов. Согласно прогнозам, их должно было хватить на 3–4 месяца, до начала июля — августа.