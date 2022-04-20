Запасов новых смартфонов в России осталось на 4 месяца

Запасов смартфонов на складах хватит до июня, утверждают аналитики, в правительстве говорят о 3–4 месяцах, 20 апреля сообщает «Коммерсантъ».
И это даже несмотря на то, что покупать мобильные стали на
Новой технике на смену ретейлеры приводят восстановленную: «Связной» и «МегаФон» выкупают у пользователей подержанную технику, проверяют на исправность и перепродают.
«Объемы поставок уже заметно упали, однако пока складские запасы позволяют держать достаточно товара на полках»,— заявил «Ъ» Вадим Таланюк, директор департамента «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция». Также он отметил, что во втором квартале продажи смартфонов снизятся еще на
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что на складах у ретейлеров осталось порядка 3 миллионов смартфонов, с учетом упавшего спроса этого может хватить максимум до середины июня. Эксперт подчеркнул, что на китайских заводах, производящих мобильники, новые заказы на май не зафиксированы.
Источник «Ъ» в правительстве, напротив, полагает, что складские запасы мобильной техники удастся растянуть на 3–4 месяца, да и в целом ситуация рано или поздно выправится.