Запасов новых смартфонов в России осталось на 4 месяца

Запасов смартфонов на складах хватит до июня, утверждают аналитики, в правительстве говорят о 3–4 месяцах, 20 апреля сообщает «Коммерсантъ».



И это даже несмотря на то, что покупать мобильные стали на 20 % реже. Все потому, что с началом спецоперации на Украине объемы поставок новых устройств сократились, говорят ретейлеры, Apple и Samsung заявили об уходе своей техники с российского рынка.

Новой технике на смену ретейлеры приводят восстановленную: «Связной» и «МегаФон» выкупают у пользователей подержанную технику, проверяют на исправность и перепродают.