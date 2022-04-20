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    Запасов новых смартфонов в России осталось на 4 месяца

    2953
    3 комментария

    Запасов смартфонов на складах хватит до июня, утверждают аналитики, в правительстве говорят о 3–4 месяцах, 20 апреля сообщает «Коммерсантъ».

    И это даже несмотря на то, что покупать мобильные стали на 20 % реже. Все потому, что с началом спецоперации на Украине объемы поставок новых устройств сократились, говорят ретейлеры, Apple и Samsung заявили об уходе своей техники с российского рынка.

    Новой технике на смену ретейлеры приводят восстановленную: «Связной» и «МегаФон» выкупают у пользователей подержанную технику, проверяют на исправность и перепродают.

    «Объемы поставок уже заметно упали, однако пока складские запасы позволяют держать достаточно товара на полках»,— заявил «Ъ» Вадим Таланюк, директор департамента «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция». Также он отметил, что во втором квартале продажи смартфонов снизятся еще на 10 % из-за низкой доступности товара, уменьшения покупательной способности населения и проблем с логистикой.

    Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что на складах у ретейлеров осталось порядка 3 миллионов смартфонов, с учетом упавшего спроса этого может хватить максимум до середины июня. Эксперт подчеркнул, что на китайских заводах, производящих мобильники, новые заказы на май не зафиксированы.

    Источник «Ъ» в правительстве, напротив, полагает, что складские запасы мобильной техники удастся растянуть на 3–4 месяца, да и в целом ситуация рано или поздно выправится.

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    Комментарии (3)

    Avs7153
    Запасов старых хватит надолго, нефиг выпендриваться!
    Хилл
    Самсунг не уходил с российского рынка, автор не подучил матчасть
    274655793
    На алибабе смартфонов полно.
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