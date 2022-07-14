Финский Valio раскрыл преемника в России

Финский производитель Valio представил преемника на российском рынке — им станет бренд Viola, продукция с логотипом которого появится на прилавках уже этим летом. Как сообщает пресс-служба Valio 14 июля, Viola объединит «широкий локальный ассортимент свежей молочной продукции» с одноименной линейкой плавленых сыров.



Финский производитель молочных продуктов Valio покинул российский рынок в начале марта, продав активы в России компании «Велком». Вместе с персоналом и производственными мощностями к ней также перешла и торговая марка Viola.