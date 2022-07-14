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    Финский Valio раскрыл преемника в России

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    Финский производитель Valio представил преемника на российском рынке — им станет бренд Viola, продукция с логотипом которого появится на прилавках уже этим летом. Как сообщает пресс-служба Valio 14 июля, Viola объединит «широкий локальный ассортимент свежей молочной продукции» с одноименной линейкой плавленых сыров.

    Финский производитель молочных продуктов Valio покинул российский рынок в начале марта, продав активы в России компании «Велком». Вместе с персоналом и производственными мощностями к ней также перешла и торговая марка Viola.

    Чистая выручка от продаж продукции Valio в России в 2020 году составила 87 миллионов евро — примерно 5% от всех доходов финского концерна.

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