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    «Очень мягкие перемены». Во дворе Сытного рынка начался снос ветхих конструкций

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    Возле Сытного рынка на Петроградской стороне начался снос пристроек. Фотографию строительных работ 14 июля опубликовали участники сообщества «Петроградская диаспора».

    Год назад владельцы рынка анонсировали создание там нового общественного пространства, где рестораны будут соседствовать с торговлей. Планировалось, что в рамках первой очереди к концу 2022 года будут раскрыты проходы с Сытнинской улицы на территорию рынка и построены деревянные павильоны.

    Как рассказала «Фонтанке» совладелица ООО «Сытный рынок» Мария Элькина, за год проект претерпел изменения. «Проект будет менее фундаментальный и капитальный, мы пришли к выводу, что не готовы взяться за капитальную стройку и не уверены, что формат будет актуальным», — сообщила она.

    Сейчас идет снос ветхих конструкций — подробностями о том, что появится на их месте, команда «Сытного рынка» сможет поделиться на следующей неделе. Но принципиально наполнение меняться не будет. «Мы не хотели ничего менять с точки зрения экосистемы рынка, тех торговцев, которые там есть. Очень мягкие перемены», — отметила Мария Элькина.

    Сытный рынок, основанный в 1711 году, — старейший в Петербурге. Здание принадлежит городу и находится в аренде у ООО «Сытный рынок» (62,5% принадлежат семье Бориса Элькина, еще 37,5% — семье искусствоведа из Русского музея Александра Боровского).

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