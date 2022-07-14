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    Сотрудники СК забрали видеокамеру, но оставили повестку главе администрации поселка Свердлова

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    Уехали, но попросили зайти. Следователи работали в администрации поселка имени Свердлова по материалу о возможном преступлении.

    Помимо сотрудников СК к руководству поселка пришли еще и сотрудники экономической полиции, сообщает 14 июля издание 47news.

    Их интересовали действия и.о. главы администрации Андрея Шорникова, который в этот момент был в отъезде. Подчиненным сообщили, что будут проводить осмотр в рамках работы по полученному материалу.

    После этого они зашли в кабинет Шорникова и приемную. Забрали видеокамеру, висевшую на входе, и какие-то документы.

    И.о. главы также оставили повестку о необходимости явиться в СК.

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