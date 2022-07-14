Сотрудники СК забрали видеокамеру, но оставили повестку главе администрации поселка Свердлова

Уехали, но попросили зайти. Следователи работали в администрации поселка имени Свердлова по материалу о возможном преступлении.
Помимо сотрудников СК к руководству поселка пришли еще и сотрудники экономической полиции, сообщает 14 июля издание 47news.
Их интересовали действия и.о. главы администрации Андрея Шорникова, который в этот момент был в отъезде. Подчиненным сообщили, что будут проводить осмотр в рамках работы по полученному материалу.
После этого они зашли в кабинет Шорникова и приемную. Забрали видеокамеру, висевшую на входе, и какие-то документы.
И.о. главы также оставили повестку о необходимости явиться в СК.