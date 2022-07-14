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    В администрации поселка Свердлова работают сотрудники следственного комитета области

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    С утра следователи СК области проводят следственные мероприятия в администрации Свердловского поселения. Что стало для этого поводом, пока неизвестно.

    Сотрудники правоохранительных органов пришли в здание во втором микрорайоне поселка Свердлова около 11 утра, сообщает 14 июля издание 47news. По предварительной информации, они изучают документы администрации. Правда, в рамках чего проходят следственные действия, пока неизвестно.

    Исполняющий обязанности главы администрации Свердлова Андрей Шорников подтвердил изданию факт проведения мероприятий, но сообщил, что ему об этом рассказали сотрудники. В чем суть претензий СК области — непонятно.

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