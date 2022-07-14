В администрации поселка Свердлова работают сотрудники следственного комитета области

С утра следователи СК области проводят следственные мероприятия в администрации Свердловского поселения. Что стало для этого поводом, пока неизвестно.



Сотрудники правоохранительных органов пришли в здание во втором микрорайоне поселка Свердлова около 11 утра, сообщает 14 июля издание 47news. По предварительной информации, они изучают документы администрации. Правда, в рамках чего проходят следственные действия, пока неизвестно.

