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    Чудеса суперлуния. Рассматривайте детали и отгадывайте, что светит рядом

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    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
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    Погода оказалась благосклонна и позволила запечатлеть редкое суперлуние и петербуржцам, и жителям других городов. Они продолжают делиться потрясающими кадрами в соцсетях. Красно-оранжевый диск стал отличным фоном для архитектурных деталей и воздушных судов. При этом хорошо различимы кратеры на небесном теле.

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    Например, такую пару светил поймал в кадр петербургский фотограф Антон Кубышкин. С ходу и не поймёшь, что за источник света над Луной — как будто кусок Солнца во время затмения.

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
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    Сам фотограф объяснил «Фонтанке», что это фонарь. «Аптеки не хватает», — пошутил он. А у Владислава Васильева Луна оказалась «вместе с Россией».

    Ночью 14 июля Луна казалась на 30 % ярче и на 14 % больше в диаметре, чем обычно. Это было самое большое суперлуние в году: спутник подошёл к Земле на максимально близкое расстояние за весь 2022 год — 357 263 километра.

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

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