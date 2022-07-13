Огромная красная Луна над Петербургом подготовилась к самому большому суперлунию

После ненастного вторника ночью 13 июля небо над Петербургом очистилось, и горожане смогли наблюдать огромную красную Луну.
Сегодня Луна подойдет к Земле на максимально близкое расстояние за весь 2022 год —
«Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе
Сегодня, 13 июля, разница между перигеем и полнолунием составит около 9,5 часа: перигея Луна достигнет в 12:09 мск, а полной станет в 21:38 мск.
Над Суперлуной можно будет разглядеть три звезды Летнего Треугольника, а правее (западнее) — яркий Арктур из созвездия Волопас. Также её будут сопровождать две планеты — Сатурн и Юпитер.