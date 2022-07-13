    Пробки

    3/10

    usd58.85eur58.76
    "Зельда" над ПетербургомiPhone отнимут на границе?Зачем обыскали "Водоканал"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Огромная красная Луна над Петербургом подготовилась к самому большому суперлунию

    7147
    1 комментарий

    После ненастного вторника ночью 13 июля небо над Петербургом очистилось, и горожане смогли наблюдать огромную красную Луну.

    ПоделитьсяПоделиться

    Сегодня Луна подойдет к Земле на максимально близкое расстояние за весь 2022 год — 357 263 километра (точка её максимального приближения к Земле называется перигеем). Она будет казаться на 30 % ярче и на 14 % больше в диаметре. Это самое большое суперлуние в году.

    «Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше чем на 3 дня. Совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают каждый год, но близкие совпадения (менее 9 часов) бывают довольно редко», — сообщает Московский планетарий.

    Сегодня, 13 июля, разница между перигеем и полнолунием составит около 9,5 часа: перигея Луна достигнет в 12:09 мск, а полной станет в 21:38 мск.

    Над Суперлуной можно будет разглядеть три звезды Летнего Треугольника, а правее (западнее) — яркий Арктур из созвездия Волопас. Также её будут сопровождать две планеты — Сатурн и Юпитер.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close
    close