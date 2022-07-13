Огромная красная Луна над Петербургом подготовилась к самому большому суперлунию

Сегодня Луна подойдет к Земле на максимально близкое расстояние за весь 2022 год — 357 263 километра (точка её максимального приближения к Земле называется перигеем). Она будет казаться на 30 % ярче и на 14 % больше в диаметре. Это самое большое суперлуние в году.



«Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше чем на 3 дня. Совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают каждый год, но близкие совпадения (менее 9 часов) бывают довольно редко», — сообщает Московский планетарий.

