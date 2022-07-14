Показываем, как пятеро гоняли и катали по двору в Петербурге мужчину, прежде чем оставить ему пулю в плече

Прежде, чем всадить пулю в плечо 32-летнему петербуржцу, пятеро в спортивных костюмах гоняли его пинками по двору.



На камеры, расположенные на фасаде дома 14, корпус 1 по проспекту Ударников, попала погоня за мужчиной. И то, как его валят на асфальт и пинают, но он все равно поднимается и бежит. Видео оказалось в распоряжении редакции 14 июля.



«Фонтанка» писала, что накануне около десяти вечера скорая увезла в больницу мужчину с ранением в плечо с детской площадки в Красногвардейском районе. Он рассказала, что поссорился с компанией мрачных мужчин. Конфликт закончился выстрелом.

