    Пробки

    4/10

    usd58.53eur58.9
    Покупаем автомобиль в ЕвропеА если Рогозин уйдет?Новые маршрутыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Показываем, как пятеро гоняли и катали по двору в Петербурге мужчину, прежде чем оставить ему пулю в плече

    1622
    2 комментария

    Фонтанка

    Прежде, чем всадить пулю в плечо 32-летнему петербуржцу, пятеро в спортивных костюмах гоняли его пинками по двору.

    На камеры, расположенные на фасаде дома 14, корпус 1 по проспекту Ударников, попала погоня за мужчиной. И то, как его валят на асфальт и пинают, но он все равно поднимается и бежит. Видео оказалось в распоряжении редакции 14 июля.

    «Фонтанка» писала, что накануне около десяти вечера скорая увезла в больницу мужчину с ранением в плечо с детской площадки в Красногвардейском районе. Он рассказала, что поссорился с компанией мрачных мужчин. Конфликт закончился выстрелом.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 2

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close
    close