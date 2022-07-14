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    Окровавленного мужчину с пулей в плече нашли на детской площадке в Петербурге. Ищут пятерых в спортивных костюмах

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    Жители Красногвардейского района Петербурга нашли на детской площадке сидящего мужчину в крови.

    Звук выстрела жители дома 15, корпус 1, по проспекту Ударников услышали накануне около половины десятого вечера, стало известно «Фонтанке» 14 июля. Когда они выглянули в окно, то увидели раненого и пятерых убегающих. Скорая увезла в больницу № 17 мужчину 32-х лет с пулей в правом плече и ссадинами на руках.

    По предварительной информации, пострадавший рассказал, что у него произошел конфликт с пятью мужчинами в спортивных костюмах, в ходе которого один из них выстрелил.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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